Back to school: dove acquistare materiale scolastico a Roma

Manca poco al suonare della campanella che richiamerà tutti gli studenti italiani tra i banchi di scuola. Vale anche per la Capitale dove la maggior parte delle scuole riapriranno lunedì 16 settembre. Così è tempo di acquistare libri, grembiuli e materiale scolastico di vario genere.

Materiale scolastico: cosa comprare

Soprattutto alla scuola materna ed elementare pubblica, gli insegnanti chiederanno ai genitori tutto un elenco di accessori di cartoleria necessari alla vita scolastica dei propri figli: dai colori (pennarelli o matite) ai cartoncini per fare i lavoretti, dalle risme di carta alle cartelline, in cui riporre tutte le schede e i disegni realizzati giorno dopo giorno, fino a colla, forbici e altri arnesi che le maestre ritengono utili alla crescita dei loro piccoli alunni.

E ancora le tovagliette per la merenda, bicchiere da lasciare a scuola e, in alcuni casi, fazzoletti e salviette umidificate. Insomma, gli acquisti da fare, in vista del ritorno a scuola, non mancano. Lo sappiamo: ritagliarsi del tempo per acquistare tutto prima dell'inizio dell'anno scolastico potrebbe risultare complesso per molti i genitori. Non se si hanno già in mente i negozi per andare sul sicuro, senza il rischio di uscire a mani vuote.

Dove comprare materiale scolastico a Roma

Piuttosto che saltare da un negozio ad un altro, alla ricerca di tutto il materiale scolastico necessario, vi suggeriamo di recarvi in grandi cartolibrerie o in magazzini forniti. Ecco di seguito gli indirizzi di alcuni negozi a Roma dove poter trovare tutto l'occorrente scolastico che vi verrà richiesto:

Risparmio Casa (con vari punti vendita a Roma)

Cossuto, via Lucio Papirio 136

Casabalò (con vari punti vendita a Roma)

Buffetti (con vari punti vendita a Roma)

Europlanet (con vari punti vendita a Roma e dintorni)

C'Art (con vari punti vendita a Roma)