Parità scolastica all'Istituto D'Annunzio: la chiave per il tuo successo

L’Istituto Gabriele D’Annunzio, presente in Roma dal 1966 situato nella prestigiosa residenza storica di Luigi Pirandello in Via Onofrio Panvinio 11/13, è stato riconosciuto paritario (ESAMI IN SEDE) con D.D.G. n. 803 del 30 luglio 2019 e vanta una lunga esperienza nel settore di corsi regolari e di recupero nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Liceo Classico, Scientifico e Linguistico, Liceo Scientifico Sportivo e Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Amministrativo Finanza e Marketing).

Il metodo di insegnamento dell'istituto ha portato in questi anni a raggiungere il primario obiettivo della promozione “senza alcun debito” consentendo di recuperare ogni anno i debiti accumulati e di giungere all’Esame di Stato esclusivamente con crediti.

Da anni si distingue, inoltre, per i corsi personalizzati, volti a sostenere i ragazzi che per diverse motivazioni vivono il disagio di portare a termine con successo il percorso scolastico:

• Disturbi specifici dell’apprendimento

• Deficit dell’attenzione (ADHD)

• Discontinuità nella frequenza scolastica dovuta a problemi di salute o per motivi di attività sportiva agonistica.

L’Istituto Gabriele D’Annunzio organizza per i propri alunni, durante tutto l’anno scolastico, corsi gratuiti di sostegno pomeridiano in sede svolti dai docenti interni all’istituto e progetti di alternanza scuola lavoro.

Nel corso della settimana, fino alle 18:00, ogni studente ha la possibilità di trattenersi in Istituto per svolgere compiti, avere chiarimenti su argomenti affrontati in classe ed usufruire dell’area ricreativa.

Per ulteriori informazioni:

Tel. 068550148 - 0685352694

Fax. 068414523 - Cell. 3356909115

Email. info@istitutogabrieledannunzio.it

Sito web: www.istitutogabrieledannunzio.it