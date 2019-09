A caccia di grembiuli per la scuola: dove acquistarli a Roma

L'inizio del nuovo anno scolastico è ormai alle porte e, mentre pediatri dispensano consigli per partire al meglio, mamme e papà sono intenti a comprare tutto il materiale necessario. Libri, zaini, accessori di cartoleria, magari anche qualche capo di abbigliamento pratico per far vivere in modo confortevole ai propri figli la giornata a scuola. E il grembiule? Lo avete segnato nella lunga lista delle cose da acquistare?

Grembiuli per la scuola

A meno che non ci siano divise particolari (come a volte accade negli istituti privati), nelle scuole materne ed elementari, il grembiule è obbligatorio. Solitamente alla scuola materna si usano i grembiuli a quadretti (rosa per le bambine, azzurri per i bambini) alle elementari, invece, ci vuole il grembiule a tinta unita (bianco per le ragazze, blu per i ragazzi).

Trovarli non è un'impresa difficile. Basta recarsi nelle grandi catene di abbigliamento per bambini, nei mercatini di abbigliamento più forniti e, talvolta,anche nei grandi supermercati. Si va dai modelli basic, senza disegni, scritte o altro a quelli dei personaggi dei cartoni animati che sono i preferiti dai bambini, ovviamente.

Dove acquistare grembiuli per la scuola a Roma

In vista del back to school abbiamo selezionato una lista di negozi a Roma dove potrete trovare i grembiuli di tutti i modelli e di varie taglie a partire da 10-12 euro:

Ovs (con vari punti vendita a Roma)

Kiabi

Al Papero Giallo, via Leone IV 62/A/B/C a Roma

Sartoria Procacci Marco, via Mario Ugo Guattari 48

In alternativa vi consigliamo di visitare i principali mercatini d'abbigliamento della Capitale dove potrete trovare banchi dedicati agli articoli per la scuola (grembiuli compresi)