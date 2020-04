Didattica a distanza, prorogato il termine per acquisto materiali con la Carta del docente

È stato prorogato fino al 31 luglio 2020 il termine entro il quale sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.

L’ampliamento del pacchetto dei dispositivi acquistabili con la Carta, finalizzato all’aggiornamento professionale dei docenti per organizzare la didattica a distanza, era stato annunciato a marzo dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Gli acquisti ora potranno proseguire fino a fine luglio.

La Carta del docente, disponibile per gli insegnanti di ruolo, dà accesso ad un bonus di 500 euro all'anno utilizzabile per l'aggiornamento professionale e per la didattica. Fino al 31 lugio, dunque sarà possibile acquistare webcam, scanner, microfoni, penne touch screen e hotspot portatili. Tutti dispositivi indispensabili per creare delle dirette streaming, per mettersi in contatto con gli studenti ed inviare loro materiale.

Tali prodotti si andranno ad aggiungere a quelli già acquistabili con Carta del docente, ossia personal computer, tablet, notebook ed e-book reader.

