Canzoncine e tutorial via whatsapp alle mamme: l'iniziativa di un nido romano ai tempi del Coronavirus

Mentre scuole di primo e secondo grado si sono attivate per una didattica a distanza, anche alcuni asili nido romani stanno cercando di accorrere in aiuto alle famiglie, per intrattenere e mantenere una relazione con i piccoli al di sotto dei 36 mesi.

E' il caso dell'asilo nido privato Fuori dal Guscio, situato in zona Morena. Un'idea nata la scorsa settimana, dopo la comunicazione ufficiale della chiusura di tutte le scuole, come hanno raccontato a Romatoday la titolare Pamela Cerino e la coordinatrice Laura Giannetto: "Tutto è partito dalla volontà di farci sentire e vedere dai nostri bambini e di accorrere in aiuto delle famiglie. Certamente, a bambini così piccoli non è possibile inviare schede didattiche, ma esperienze visive, canzoncine, tutorial".

Un lavoro che il team di educatrici dell'asilo nido Fuori dal Guscio prepara quotidianamente, per far sentire viva ai bambini - e alle famiglie - la quotidianità scolastica: "La mattina gli inviamo una canzoncina cantata e mimata da una delle educatrici a turno, a metà mattina inviamo dei video-tutorial con attività che possono essere fatte in casa. Attività di manipolazione o grafico pittoriche, ad esempio. Il pomeriggio, infine, è il momento di una fiaba raccontata da noi, mimata, spesso facendo vedere ai bambini anche le immagini del libro".

Un'iniziativa che l'asilo nido di Morena diffonde attraverso un gruppo mamme creato su whatsapp: "E' bene utilizzare i vantaggi delle nuove tecnologie in questo periodo di emergenza, per portare avanti la didattica e per aiutare genitori, ma anche nonni, zii, baby sitter. Le mamme del gruppo, infatti, possono facilmente girare i nostri video a chi passa le giornate con i bambini", specifica la coordinatrice Laura Giannetto.

La risposta delle famiglie a questa iniziativa di didattica virtuale - che è in programma dal lunedì al venerdì - è stata più che positiva. I genitori e i bambini attendono quotidianamente i video delle educatrici: "Andremo avanti fino a nuove disposizioni e inizieremo a lavorare anche su attività pasquali".

La coordinatrice Laura Giannetto durante un video tutorial per i suoi bambini