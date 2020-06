Riaprono i centri estivi: tutte le regole anti-Covid

Conclusa la DAD (Didattica a distanza), per bambini e famiglie si apre una nuova parentesi, quella dei centri estivi. Questa volta - finalmente - i bambini non dovranno interagire attraverso uno schermo e potranno svolgere le attività ludico-ricreative insieme a coetanei ed educatori, ma rispettando il distanziamento sociale e altre regole anti-Covid.

E' fissata per il 15 giugno l'apertura ufficiale dei centri estivi anche nella Regione Lazio. Ma quali sono le regole per ripartire in sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale anche tra bambini molto piccoli?

Di seguito le linee guida della Regione Lazio per bambini di età superiore ai 3 anni e per gli adolescenti con presenza di operatori:

Dove si potranno svolgere i centri estivi

spazi per l’infanzia delle scuole o di altri ambienti come ludoteche, centri per famiglie, oratori

parchi o altri contesti simili (outdoor education)

Rispetto delle regole di sicurezza

Formazione per genitori, bambini e personale

Sottoscrizione di un accordo tra ente gestore, personale e genitori per il rispetto delle regole

Rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori o accompagnatori

possibilità di doppi turni

I giochi dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, con disinfezione prima dello scambio

Rapporto tra personale e minori

1:5 per bambini da 3 a 5 anni

1:7 per bambini da 6 a 11 anni

1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni

Chi deve indossare la mascherina

tutto il personale

bambini e ragazzi sopra i 6 anni

Obbligo di posizionare in tutti gli ambienti dispenser per la frequente igiene delle mani, in particolare nei punti di ingresso e di uscita