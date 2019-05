Alisa Wave, al via il contest musicale tra i banchi di scuola

ALISA WAVE è un concorso musicale rivolto a tutte le band emergenti delle scuole superiori del Municipio I Roma Centro la cui iscrizione è completamente gratuita. Le iscrizioni scadono il 18 maggio.

Due le sezioni: Cover Band e Progetti Originali. Aperto a qualsiasi genere ed a qualsiasi organico musicale. Il Contest è indirizzato ai giovani musicisti tra i 13 e i 20 anni ed almeno uno di loro dovrà essere iscritto ad un istituto del Municipio.

Una giuria di qualità selezionerà fino ad un massimo di 10 band (max 5 per ogni sezione) che passeranno alla FASE FINALE: una SFIDA live, il 30 maggio, sul palco di Largo Venue, uno tra i più importanti live club della Capitale. Il voto combinato della giuria e del pubblico decreterà infine la band vincitrice!

La finalità del Contest è quella di puntare un faro sulle nuove produzioni musicali dei giovani artisti, portarle a conoscenza di importanti professionisti della musica e dello spettacolo, ed aiutarli ad emergere attraverso il ricordo e la memoria di Alisa, giovane e promettente musicista che purtroppo ci ha lasciato prematuramente.

I premi

Per entrambe le categorie premi importanti che vogliono valorizzare in maniera concreta i giovani musicisti:

1 premio: Produzione e distribuzione di un 1 brano e realizzazione del relativo videoclip + apertura di un concerto estivo su un grande palco dell’estate romana + intervista a Radio Rock nella trasmissione Spaghetti Unplugged + intervista sul portale Facce Caso

2 premio: bonus di 500 € da spendere presso Your Music strumenti musicali + Apertura di un concerto estivo su un grande palco dell’estate romana + intervista a Radio Rock nella trasmissione Spaghetti Unplugged + intervista sul portale Facce Caso

3 premio: intervista a Radio Rock nella trasmissione Spaghetti Unplugged + intervista sul portale Facce Caso + 10 ore di sala prove

Come partecipare

Per partecipare è facile, ed in linea con le abitudini dei giovani studenti: insomma un contest alla portata davvero di tutti coloro che amano la musica: basta registrare un video di un brano eseguito dalla propria band (anche con lo smartphone), pubblicarlo sui proprio canali social e taggare la pagine di Alisa Wave, FacceCaso e Arte2o entro il 18 maggio 2019. Da lì a breve verranno scelti dalla giuria di qualità i 10 finalisti per la FINALISSIMA LIVE del 30 maggio a Largo Venue, uno dei club più prestigiosi per la musica dal vivo a Roma.

La giuria

In Giuria professionisti e addetti ai lavori del mondo musicale:

Stefano Borzi, storico produttore artistico, ha collaborato con Domenico Modugno, Riccardo Cocciante, Mietta, Niccolò Fabi, Tiromancino, solo per citarne alcuni.

Leo Pari, cantante, autore, produttore musicale, tra le varie è in tour negli ultimi 2 anni con i Thegiornalisti

Emanuele Mancini, musicista e manager, è gestore del noto club musicale “Le Mura” di Roma nonché fondatore dell’etichetta Bravo Dischi

Gianmarco Dottori, cantautore con esperienze televisive (TheVoice, Domenica In) è vincitore del prestigioso Musicultura 2015 nonché promotore del format culto Spaghetti Unplugged

La mission di Alisa Wave

Alisa Wave è pensato dall’Associazione Onlus Suoniamo insieme per Alisa, che nasce il 26 maggio 2017 con il desiderio, condiviso con i genitori, Daniel e Sabrina, di ricordare Alisa Coen, scomparsa prematuramente. Si vuole ricordare in particolare Il suo mondo, attraverso l’attività di promozione e di sviluppo della musica fra i giovani. L’Associazione si basa su di un Gruppo Promotore costituito da persone che desiderano favorire la realizzazione dei progetti, sia con un aiuto economico che con il loro sostegno operativo e professionale. L’Associazione, infatti, è aperta a tutti coloro che desiderano rispondere ad un evento doloroso con un’azione positiva sostenendo la formazione e lo sviluppo di gruppi ed attività musicali nelle scuole.

Per approfondire: http://www.suoniamoinsiemeperalisa.it/

I promotori

Il progetto è promosso dall’associazione SUONIAMO INSIEME PER ALISA e dal MUNICIPIO ROMA I CENTRO. Con questo contest il Primo Municipio conferma la volontà di promuovere e sviluppare l’attività musicale nelle scuole, così come accade per il grande concerto degli istituti ad indirizzo musicale che si svolge ogni anno all’Auditorium Parco della Musica.

I partner tecnici

ARTE2o, che cura la direzione artistica e organizzativa del progetto, è una realtà affermata a Roma e non solo e che si occupa di concerti, eventi e produzioni musicali: dalla musica classica al Pop. Gestisce una rete di scuole di musica con più di 400 studenti.

YOUR MUSIC, il partner tecnico: storico negozio di strumenti musicali di via dei Quattro Venti partecipa al progetto con dei premi e con il supporto tecnico.

FACCE CASO, giornale online per gli studenti, è media partner del progetto. "FacceCaso" nasce dall'esigenza di creare uno spazio diretto ai giovani, e fatto da loro stessi. Un luogo dove informarsi e sentirsi parte di qualcosa, per poter avere un occhio critico su ciò che accade nella realtà giovanile e non solo.

Contatti

FB:

facebook.com/alisawavecontest

facebook.com/MunicipioI

IG: instagram.com/alisawave_contest

info@alisawave.it

388.6528618

www.alisawave.it