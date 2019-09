I musei per bambini più belli di Roma: cultura, natura, tecnologia e tanto divertimento

Un bel weekend in famiglia al museo, una passeggiata, un'escursione affascinante alla scoperta della cultura, della storia, delle bellezze naturali, della tecnologia, degli animali anche con i bambini.

Chi pensa che il museo sia solo qualcosa da adulti, non ha mai visitato un museo per bambini. A questo proposito, sappiate che la Capitale è una grande alleata di tutti quei genitori che vorrebbero portare i propri figli al museo senza che si annoino o inizino a fare strazianti capricci. A Roma, infatti, ci sono diversi musei e siti culturali pensati ad hoc per i più piccoli che vale la pena visitare.

Musei interattivi, tecnologici, naturalistici e soprattutto educativi, dove i bambini potranno vivere da protagonisti esperienze sorprendenti attraverso laboratori, giochi, proiezioni e tanto altro.

Abbiamo selezionato quelli che, secondo Romatoday, sono i migliori musei per bambini a Roma:

Explora - Il museo dei bambini di Roma

Un museo che offre ai bambini l'opportunità di giocare sperimentando in diretta attraverso allestimenti permanenti, mostre temporanee, laboratori volti a sviluppare le loro capacità cognitive ed emozionali. Explora è il museo che avvicina i bambini a scienza, ambiente, comunicazione, società, economia, nuove tecnologie e che offre per tutto l'anno una programmazione di attività, campus, giornate al museo durante le vacanze scolastiche estive e invernali, più la possibilità di festeggiare il proprio compleanno scegliendo la formula feste più adatta alle esigenze di ogni bambino.

Explora, via Flaminia 82 - 06.3613776

Technotown

Technotown è una ludoteca tecnologico-scientifica nel cuore di Villa Torlonia, un hub della scienza creativa dove i bambini possono avventurarsi nel mondo della scienza e della tecnologia sotto forma di gioco, attività musicali, fotografia, cinema, robotica e tanto altro ancora. Technotown ha un calendario prestabilito di attività e laboratori, consultabili sul sito ufficiale del museo per bambini. E aperto ai bambini dai 6 anni in su accompagnati da un adulto.

Technotown, via Lazzaro Spallanzani 1 - 060608

Museo di Zoologia

Il Museo Civico di Zoologia di Roma ha come obiettivo principale la diffusione e la promozione delle conoscenze scientifiche nell’ambito delle scienze biologiche e naturali. Non è un museo unicamente rivolto a bambini e ragazzi ma, per questi ultimi organizza visite, attività, laboratori su misura. Tante le scuole che oggi frequentano in gran numero il museo come parte integrante delle attività curricolari. Tante anche le famiglie che si recano al museo per prendere parte a progetti culturali pensati per bambini, ragazzi e famiglie.

Museo Civico di Zoologia, via Ulisse Aldrovandi, 18 - 06.67109270 -06.06.08

Bioparco

Non un vero e proprio museo, ma una location dove portare i bambini a Roma almeno una volta. Il Bioparco di Roma, ha una lunga storia, iniziata nel lontano 1908 ed è il giardino zoologico più antico d'Italia. Ad oggi vanta oltre 200 specie di animali, fra mammiferi, uccelli, rettili e anfibi e tante attività ludico-educative organizzate periodicamente. Si tratta di un luogo pensato ad hoc per bambini e famiglie che sicuramente conquisterà grandi e piccini.

Bioparco, via del Giardino Zoologico 1 - 06.3608211

Museo di archeologia per Roma

Nell'area di Tor Vergata si troba il Museo APR - Archeologia per Roma che periodicamente propone attività didattiche e laboratori pensati per avvicinare i bambini all’affascinante mondo dell’archeologia. Tutti i laboratori sono preceduti da una visita guidata al museo durante la quale i piccoli partecipanti (accompagnati dai loro genitori, qualora vogliano) vanno alla scoperta della storia dell'antica Roma, non al Centro, ma in periferia.

Museo APR - Archeologia per Roma, via Columbia - 06.2024732