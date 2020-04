Informagiovani Roma Capitale, servizio attivo a distanza: colloqui di orientamento su Skype

A seguito delle misure adottate per il contenimento del diffondersi del COVID-19, anche se il Centro Servizi per i Giovani è temporaneamente chiuso al pubblico, resta attivo il servizio offerto da Informagiovani Roma Capitale.

Colloqui di orientamento via Skype

Al via i colloqui di orientamento via Skype del servizio Informagiovani Roma Capitale. Per approfondire il proprio progetto di studio, scegliere l’università, il lavoro o preparare un curriculum efficace, si può organizzare un colloquio personalizzato con gli operatori del servizio Informagiovani.

E' possibile prenotare un appuntamento scrivendo a centro@informagiovaniroma.it o telefonando ai numeri 06.82077445/446/447, dal lunedì al venerdì, ore 10.00 - 18.00; il sabato ore 10.00 - 14.00.

Per ricevere informazioni sui programmi europei e sui cambiamenti che stanno interessando la mobilità internazionale in questo periodo, o per prenotare un colloquio Skype, contatta gli operatori di Eurodesk - Agenzia Roma Capitale all'indirizzo roma.capitale@eurodesk.eu o al numero di telefono 06.82077446 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il servizio Informagiovani è sempre attivo e raggiungibile telefonicamente, via mail, sul sito e sui nostri canali social facebook e twitter.