Different Academy, nasce un nuovo modo di fare formazione a Roma

Si terrà il giorno 11 dicembre alle ore 18,30, a Villa Pirandello, la presentazione di Different Academy: un nuovo modo di fare Formazione!

Spesso si pensa alla formazione solo come al percorso scolastico o universitario. La formazione invece deve essere intesa come un processo a 360 gradi, che raggiunge tutti gli ambiti, a qualsiasi età, utile sia per chi si affaccia sul mondo del lavoro, sia per chi vuole specializzarsi e arricchirsi sempre di più culturalmente.

In questo contesto ed oltre si colloca perfettamente la Different Academy che offre un nuovo tipo di comunicazione e che vede nella formazione lo strumento per migliorare il mondo, permettendo ad ogni individuo di accedere ad una formazione di qualità, ma in modo graduale, passo dopo passo, e nella forma più opportuna per la sua crescita, on line o in aula. Ed è per questo che la Different Academy cerca di rendere la formazione ricca e allo stesso tempo facile da erogare ed apprendere.

Si parla di un tipo di comunicazione che, oltre ai contenuti tecnici arricchisce interiormente, perché Different Academy si specializza soprattutto in corsi di Soft Skills e New Skills. Per ogni corso gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra la formula “video corso”, quella “in aula” con il docente, quella “immersive” che comprende sia l’aula che il video corso, e infine la singola lezione su argomenti specifici. Anche i videocorsi sono realizzati seguendo un format esclusivo studiato apposta per un facile e rapido apprendimento. Per cui si parla di un metodo assolutamente diverso dagli altri e che permette una crescita non solo professionale, ma anche personale.

Un'altra novità della Different Academy è che dà a tutti l'opportunità di esprimersi e condividere i propri skills, diventando trainer: si tratta infatti di una piattaforma di corsi on-line UNICA, dove oltre alla possibilità di offrire un apprendimento misto graduale, i trainer potranno acquisire nuove abilità. L’Academy, a tale proposito, aiuta a realizzare un video-corso “Different“ delle proprie conoscenze!

Per presentare nel dettaglio l'offerta proposta da Different Academy, ci sarà un aperitivo l'11 dicembre, insieme ai primi docenti che prenderanno parte al progetto, ingresso ad inviti mediante registrazione: https://differentacademy.com/invito-evento/