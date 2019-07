Dove frequentare corsi di teatro a Roma

Vuoi frequentare un corso di teatro! E' questo il pensiero fisso che hai da qualche tempo a questa parte. Bene: che la tua sia una passione da voler alimentare nel tempo libero o una formazione da voler seguire in maniera professionale per farne un lavoro, a Roma non mancano le scuole, le accademie e i corsi di teatro professionali e amatoriali.

In questa guida ti suggeriamo alcune delle migliori scuole di teatro a Roma:

Accademie di Teatro e Arte Drammatica

Per chi ha intenzione di seguire un percorso impegnativo, non privo di sacrifici, che possa offrire una carriera teatrale o, magari al cinema e in tv, per chi vorrebbe fare l'attore di professione, nella Capitale si trovano diverse accademie e scuole di teatro e arte drammatica più che valide. Eccone alcune di seguito:

Accademia Internazionale di Teatro

Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendola

Cineteatro

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico

Laboratori e corsi di teatro

Oltre alle accademie e alle scuole pluriennali di teatro, Roma offre tantissimi percorsi teatrali (corsi, laboratori) di varia durata per accontentare chi ama il teatro e vorrebbe saperne qualcosa di più, cimentandosi, in prima persona nella recitazione. Ecco di seguito alcuni indirizzi di scuole che offrono corsi di teatro professionali o amatoriali:

Kairos Teatro

La palestra dell'attore

Il Melograno

TeatroAzione

Se il teatro è la tua passione, dunque, non ti resta che scegliere la scuola di teatro che meglio possa rispondere alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.