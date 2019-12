Diventare Dog Manager, il corso di formazione

Baubeach Village, l’associazione che ha creato nel 1998 la prima spiaggia in Italia “per cani liberi e felici”, lancia una nuova iniziativa pionieristica: il corso di formazione Dog Manager IHOD©, che formerà per la prima volta in Italia professionisti in grado di creare luoghi turistico-ricreativi a misura di cane.

IHOD sta per Ideal Habitat Of Dogs, poiché la missione del corso è quella di formare professionalità che possano realizzare e gestire, in modo "etologicamente corretto", spazi privati o pubblici, ricreativi o turistici, in grado di accogliere grandi numeri di cani accompagnati.

“Poiché la richiesta di professionisti cinofili è in forte crescita - spiega Patrizia Daffinà, presidente del Baubeach Village - abbiamo deciso di trasferire la nostra esperienza e il nostro know-how a chi voglia lavorare in un contesto stimolante e moderno, a contatto con un grande numero di cani, seguendo l’Approccio empatico relazionale® applicato a una gamma di diverse attività che garantiscano il rispetto dell’etologia del cane e, naturalmente, alti standard di sicurezza e qualità. Il professionista che uscirà dal corso sarà in grado di ripetere la nostra esperienza in contesti diversi, che trasformeranno aree ricreative o turistiche in luoghi di convivenza ideale uomo-cane”.

Il corso di formazione

Il corso, che si svolgerà dal primo febbraio a metà giugno 2020 nei fine settimana, prevede un totale di 100 ore (70 di didattica e 30 di tirocinio) in parte in aula, nella sede dell’associazione a Fregene, e in parte nello stabilimento balneare Baubeach, a Maccarese, tra bosco, fiume, mare e macchia mediterranea, in habitat naturali e contesti congeniali a stimolare rapporti empatici tra uomo, animale e ambiente.

Altamente qualificante, come attestato anche dal programma e dalla qualità dei 20 docenti, il corso si rivolge a: educatori cinofili che vogliano ampliare i propri orizzonti professionali; imprenditori che vogliano esercitare una nuova professione legata al benessere degli animali; gestori di spazi dog friendly che vogliano ottenere i massimi standard di qualità e sicurezza professionale nella realizzazione di spiagge attrezzate, agriturismi, villaggi turistici, parchi, pensioni per cani, asili diurni; amministratori pubblici che vogliano istituire borse di studio per creare professionisti in grado di gestire luoghi “a misura di cane” come, per esempio, parchi in città o aree cani; neofiti con la passione per gli animali.

Aderendo a un programma integrativo facoltativo, i partecipanti potranno arricchire il proprio bagaglio di conoscenze diventando anche educatore cinofilo di 1° livello scegliendo tra due interessanti opzioni: la prestigiosa programmazione di 48 ore con il Siua (Istituto di formazione zooantropologica di Bologna) o di 80 ore con la certificazione Aics Cinofilia e la Virtues Dog Academy di Roma.

“Le competenze del Dog Manager IHOD - continua Daffinà - spazieranno dalle conoscenze della etologia relazionale® del cane al turistico balneare, alla capacità di programmare attività ricreative, artistiche e sportive, fino a comprendere anche la relazione con le Amministrazioni locali per la creazione di aree pubbliche dove far socializzare i cani in maniera libera, olistica, "etologicamente corretta". In 21 anni di attività del Baubeach abbiamo raccolto una grande quantità di testimonianze che raccontano di luoghi, seppur accessibili ai cani, dove però si registra una mancanza di attenzione agli standard di sicurezza e alla qualità dei servizi, talvolta unita ad una scarsa attenzione per le reali necessità etologiche del cane. Per non parlare dei parchi pubblici non curati, spesso confinati in luoghi poco salubri e insicuri, e degli asili e delle pensioni che ancora adottano sistemi di detenzione in box dove i cani di famiglia soffrono e qualche volta si ammalano. Con questo nuovo corso, del tutto inedito in Italia, vogliamo gettare un seme verso un mondo migliore, dove davvero il rapporto uomo-cane sia facile e naturale. A nostro avviso occorre stabilire e normare le necessità etologiche del cane per restituirgli, almeno in occasione del suo tempo fuori dalle mura domestiche, una dimensione di libertà, socializzazione e apprendimento”.

Il Corso per Dog Manager IHOD è patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Fiumicino, dalla Scuola di Etologia Relazionale® Cascina Myriam, inoltre riconosciuto e qualificato nell'ambito delle Attività didattiche e formative AICS e della FISC.

Il Corso è riconosciuto AICS con possibilità, mediante esame aggiuntivo, del riconoscimento UNI, l'Ente Nazionale Italiano per la Unificazione.