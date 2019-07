Fino ad una decina di anni fa nessuno in Italia, se non in ambienti vip, si sarebbe sognato di arruolare un wedding planner in prossimità delle nozze. Oggi, invece, questa figura e sempre più richiesta e ritenuta indispensabile per la realizzazione di un matrimonio indimenticabile.

Complici anche tutte le trasmissioni tv dedicate al giorno del sì e il re dei wedding planner Enzo Miccio che ha reso questa professione più che popolare e ambita

Chi è e cosa fa il wedding planner

La professione del wedding planner, tra i nuovi lavori nati negli ultimi anni, è sicuramente un'attività redditizia e molto richiesta, perché, si sa bene, in pochi rinuncerebbero ad avere delle nozze impeccabili. Ma come si diventa wedding planner? Esistono corsi e scuole specifiche per poter intraprendere questa professione?

In tutta Italia esistono scuole, accademie dedicate alla formazione di professionisti del fashion, dell'organizzazione eventi e, in questo caso specifico, dell'organizzazione, dell'allestimento delle nozze.

Un wedding planner è colui che riesce a tenere il controllo dell'evento dalla A alla Z, dal tovagliato al tableau, dalle bomboniere alla musica, dalla scelta della location al look della sposa e dello sposo.

Prima ancora di tutto questo, però, un wedding planner deve essere disponibile, flessibile, creativo, attento e pieno di vitalità. Il lavoro del wedding planner, infatti, non ha orari, non ha un luogo fisso di lavoro, ma si sposta, si adatta, si reiventa ogni volta in base agli sposi che ha di fronte. Un wedding planner deve essere disposto a viaggiare, ad aggiornarsi, ad essere sempre super informato sulle ultime tendenze in tema wedding.

Quanto guadagna un wedding planner

Tanta fatica e tanti sacrifici per un guadagno che, però, fa tornare presto energia e sorriso: per ogni matrimonio, un wedding planner arriva a guadagnare dai 1500 ai 5000 euro più IVA.

Diventare wedding planner a Roma

Ora vediamo nello specifico le scuole e i corsi per diventare wedding planner a Roma:

Accademia del lusso, corso professionale Fashion Events

Qualcosa di più, corso wedding planner

PM Formazione, Corso wedding planner

WEA Academy