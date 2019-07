L'arte della pizza, come diventare pizzaiolo a Roma

Un mestiere antico, ma sempre in voga. Un'arte prima ancora che un lavoro che, nel tempo si sta evolvendo ma che, se è ancora così buono, è perché non abbandona mai la tradizione. Materie prime semplici e di qualità, una lavorazione fatta a regola d'arte, una cura della lievitazione e della cottura. Un lavoro che si impara con tanta pratica, un'attività dura, che richiede turni, ore e ore in piedi e tanta forza di volontà, ma che può regalare tante soddisfazioni, anche perché la pizza è amata in tutto il mondo.

Come diventare pizzaiolo

La vera arte della pizza si impara con la pratica, mettendo le mani nella farina, sporcandosi, sbagliando. Bisogna avere la forza di volontà e la caparbietà di fare una lunga gavetta in pizzeria, meglio ancora se accanto ad un grande maestro. Sicuramente, però, ci sono studi che possono aiutare nell'apprendere meglio questo mestiere. Una scuola alberghiera senza dubbio può dare le basi non solo a chef e pasticceri, ma anche a futuri pizzaioli.

Inoltre, in tutta Italia e anche a Roma, ci sono corsi di avviamento alla professione del pizzaiolo, che partendo da nozioni teoriche portano presto gli allievi alla fase pratica. Si tratta di corsi specifici - di varia durata - organizzati spesso presso scuole e accademie di cucina, che rilasciano agli studenti un certificato di partecipazione e che permettono ai giovani promettenti pizzaioli di avvicinarsi a questa professione con un background che possa agevolarli.

Corsi per diventare pizzaiolo a Roma

A Roma esistono diversi corsi per pizzaiolo amatoriali o professionali, di base o avanzati. Ecco alcune scuole a cui potersi rivolgere: