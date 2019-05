I migliori corsi per diventare sommelier a Roma

Il vino ha il suo fascino. I suoi colori, i suoi profumi, i suoi sapori. E' un mondo stupefacente, ricco, variegato che a molti resta sconosciuto per sempre e, per altri, diventa terreno familiare e, alle volte, professionale. Chi desidera avvicinarsi al vino per scoprirne segreti, proprietà, caratteristiche, può farlo frequentando ad un corso per sommelier, un'esperienza senz'altro bella, utile e che, sempre più, può aprire le porte a possibilità lavorative.

Attorno al mondo del vino, infatti, c'è un vero e proprio business promosso da enti e associazioni. Cresce sempre più l'attenzione al vino nel nostro Paese, per questo, diventare sommelier può offrire interessanti (e produttivi) sbocchi lavorativi.

Perché partecipare ad un corso per Sommelier

Ecco alcune ragioni per cui partecipare ad un corso per sommelier può essere utile (oltre che bello):

1. Il mercato è in continua evoluzione: sempre di più sono le opportunità lavorative offerte da enoteche, ristoranti e aziende vinicole. Ottenendo la qualifica di sommelier si può lavorare per eventi, si può diventare docente di corsi o Wine Export Manager, una professione molto che richiede una conoscenza approfondita del settore vinicolo.

2. Diventare sommelier arricchisce la cultura personale ed è questo un altro valido motivo per farlo. Può essere utile per il lavoro che già si svolge, se ad esempio si è un professionista nel mondo della ristorazione, dell'alimentazione.

3. Diventare sommelier può essere utile per poter riconoscere i vini migliori in commercio e per apprendere i migliori abbinamenti con il cibo

4. Infine si può diventare sommelier semplicemente per passione: la passione è, infatti, fondamentale per riuscire a ottenere ottimi risultati in qualsiasi campo della vita. Quindi, anche la passione per il vino è un validissimo motivo per iscriversi a questa tipologia di corso.

Corsi di sommelier a Roma

Ecco di seguito un elenco di corsi validi per diventare sommelier a Roma:

Degustibuss

Associazione italiana sommelier Lazio

Bibenda

Assomelier

Fisar Roma