Corsi pubblici di giardinaggio, al via le prenotazioni online

Si aprono sabato 2 maggio le prenotazioni per iscriversi all'edizione 2021 dei Corsi pubblici di giardinaggio, promossi dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, presso la storica Scuola Giardinieri, sita nel Parco di San Sebastiano.

Come gli scorsi anni, anche per l'edizione 2021, la procedura di prenotazione sarà esclusivamente online, mediante la casella di posta elettronica dedicata, che verrà pubblicata ed attivata alle ore 12.00 del 2 maggio 2020

Le mail di prenotazione per la partecipazione ai corsi pubblici di giardinaggio dovranno essere inviate non prima delle ore 12.00 del 2 maggio e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno di ciascun anno, pena l’esclusione senza impegno da parte dell’Amministrazione di successiva comunicazione.

Hanno la precedenza all’iscrizione coloro che non hanno frequentato il corso in una delle due edizioni precedenti a quello richiesto (Art. 1 del Disciplinare). Le email inviate all'U.R.P. o ad altri indirizzi di posta di Roma Capitale, diversi dalla casella di posta dedicata, non sono valide ai fini della prenotazione.

