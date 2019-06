Corsi di nuoto estivi per bambini

Ci sono genitori particolarmente sportivi che, sin dai primi anni di vita, ci tengono ad avvicinare i proprio figli all'acqua. Si inizia con corsi di baby nuoto, da svolgere in acqua in presenza di un genitore, si procede con il primo corso di nuoto in autonomia (verso i 3 anni), per poi proseguire - se lo sport piace al bambino - con brevetti e livelli successivi. Ci sono, però, genitori che scelgono l'estate per far prendere ai bambini confidenza con l'acqua.

Corsi estivi di nuoto per bambini

Prima di una vacanza al mare, prima di qualche giorno in montagna (in hotel con piscina), sono sempre di più coloro che optano per il cosiddetto corso di nuoto intensivo in estate. Un mese (giugno) o due (se si aggiunge anche luglio), in cui si tenta di togliere i braccioli al piccolo o, quanto meno, di fargli superare la paura dell'acqua.

Sempre più piscine, a Roma, propongono corsi di nuoto estivi per i più piccoli che, certo, con così poco tempo, non potranno fare miracoli, ma migliorare l'acquaticità del bambino e avvicinarlo, in maniera corretta, all'approccio con il mare o con la piscina all'aperto. Solitamente le lezioni si svolgono 2 giorni a settimana, per una durata di 50-60 minuti a volta. Si inizia sotto forma di gioco, per poi procedere con l'insegnamento dei primi esercizi.

I bambini apprendono in fretta, dunque, soprattutto se non hanno paura e se stare in acqua gli piace, non meravigliatevi di vederli senza braccioli e cintura galleggiante dopo poche lezioni. Ma i corsi estivi di nuoto possono essere utili anche per bambini e ragazzi che già sanno nuotare e che intendono migliorare tecniche e stili.

Ecco di seguito un elenco di corsi estivi di nuoto per bambini e ragazzi a Roma:

Forum Sport Center, via Cornelia 493

Athlon Roma, via Ugo Ojetti 134

Augustea Sporting Club, via Via Armando Luciani, 57

Olimpia 1, via Giuseppe Messina 1

AquaTibur, via del Frantoio 8

ArcaClub Roma, via dei Monti Tiburtini 511