Corsi d'inglese estivi per adulti e bambini

Durante tutto l'anno ti sei ripromesso di iscriverti a quel corso d'inglese di cui tanto ti hanno parlato o di vedere le tue serie tv preferite in lingua originale, ma niente di fatto. Arrivao a giugno ti rendi conto di non aver fatto nulla, ma proprio nulla, per migliorare il tuo inglese. Non scoraggiarti, però, perché l'estate è la stagione ideale da dedicare al miglioramento della lingua più parlata.

Non a caso, a Roma, sono moltissime le scuole che propongono corsi intensivi di inglese da svolgere durante i mesi estivi. Offerte per adulti, ragazzi e anche per bambini. Per questi ultimi, c'è chi ha addirittura pensato a centri estivi in lingua, per imparare divertendosi.

L'offerta è vasta, tra corsi di gruppo, di coppia o individuali, lezioni di speaking, soluzioni più o meno intensive, per ogni livello e per tutte le tasche. Ecco, di seguito, alcuni corsi estivi d'inglese da frequentare in estate a Roma:

English'S Cool

English'S cool, scuola d'inglese - metodo Callan situata in zona Romanina, propone corsi estivi di inglese individuali o semindividuali, che permettono di scegliere orario e giorno in cui svolgere la lezione (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17). Pacchetti da 15, 27 o 40 ore per superare, rispettivamente, 1, 2 o 3 livelli Callan. La scuola English'S Cool è riconosciuta dal MIUR e al termine del corso tutti gli studenti sostengono un esame finale per il rilascio di un attestato CEFR.

Maggiori informazioni su www.englishscool.it

Berlitz

La scuola Berlitz, con diverse sedi a Roma, offre corsi d'inglese estivi su misura, con l'obiettivo di far raggiungere velocemente gli obiettivi linguistici prefissati. Il corso viene costruito e personalizzato in base alle esigenze del cliente e si può scegliere tra diverse soluzioni da 10-20-30 lezioni, i contenuti vengono selezionati in base a livello linguistico e a necessità personali e lavorative e ogni pacchetto include un corso individuale online CyberTeachers della durata di 3 mesi.

Maggiori informazioni su www.berlitz.it

British Council

British Council organizza corsi estivi d'inglese per bambini e ragazzi nella sede di via di San Sebastianello 16 (zona piazza di Spagna). Una mini full-immersion nella lingua inglese per i più giovani per avvicinarli alla lingua inglese con serenità e entusiasmo. Vengono organizzati anche corsi per bambini della scuola primaria, per aiutare i più piccoli a sviluppare vocabolario e strutture linguistiche ed far loro esplorare tematiche culturali a partire da testi della letteratura britannica per l'infanzia.

Maggiori informazioni su www.britishcouncil.it

The British Institute of Rome

The British Institute propone corsi estivi intensivi di Inglese per studenti di tutte le età, offrendo un’immersione totale nella lingua in grado di potenziare, anche in poco tempo, la capacità di interagire in Inglese, grazie a programmi specifici e ad esperti docenti madrelingua. L’inserimento nei Corsi Estivi Intensivi di Inglese richiede la verifica del livello linguistico di ciascun partecipante attraverso un test scritto, anche on line e colloquio face to face.

Maggiori informazioni su www.britishinstitute.roma.it

Helen Doron

La scuola di inglese per bambini Helen Doron, in zona Appio Claudio, organizza un centro estivo in lingua per i più piccoli. Un Summer Camp strutturato in moduli settimanali, con una reale full immersion estiva in lingua inglese, nella quale i partecipanti sperimenteranno la lingua vivendola in tutte le attività giornaliere proposte. Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 12 anni di età.

Maggiori informazioni su www.helendoron.it