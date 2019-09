Come diventare illustratore, i corsi a Roma

Diventare illustratore è un obiettivo ambizioso, che richiede del talento, una buona mano nel disegno, una grande passione per le immagini e tanta, tanta, buona volontà. La strada per intraprendere questo percorso, infatti, richiede sacrifici, costanza, pazienza. In questa guida vi diamo qualche consiglio per diventare illustratore a Roma.

Il mestiere dell'illustratore

L'illustratore è colui che crea immagini disegnando, con matite, pastelli e con l'aiuto del computer, ormai sempre più necessario per intraprendere questo mestiere. Grazie a programmi ad hoc, infatti, l'illustratore ha la possibilità di dare vita alle proprie immagini, con effetti davvero sorprendenti.

Come diventare illustratore

Puoi diventare illustratore anche se non hai mai frequentato l'università, ma ami disegnare. Esistono, infatti, dei corsi di disegno o graphic design per affinare le proprie capacità e diventare dei professionisti. Per intrandere il mestiere dell'illustratore, però, hai bisogno di possedere delle caratteristiche di base:

essere creativo

essere curioso

essere paziente

essere meticoloso e attento al dettaglio

avere buona manualità nell'uso dei colori e del computer

Diventare illustratore a Roma

Se possiedi le caratteristiche sopra elencate e sei certo di voler percorrere questa difficile ma entusiasmante strada, ecco alcune scuole per diventare illustratore a Roma:

IED Roma

Scuola Internazionale di Comics

Corso trimestrale illustrazione Arts in Rome

Officina B5

Animatika