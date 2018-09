'O Zulù con quant' ne vuo' - 99 minuti live

Tornano gli eventi organizzati a sostegno dell’Atletico San Lorenzo, realizzati in collaborazione con la polisportiva che ormai da cinque anni propone uno sport popolare, accessibile, autogestito ed autofinanziato.



Questo progetto è pensato per costruire un live di 99 minuti che insieme a Donix e Dj Spike mette insieme nuova musica, produzioni innovative e suoni di un repertorio che in molti conoscono.

È considerato “il meglio di ‘O Zulù in 27 riddims e 50 canzoni, tra inediti, medley, mash-up e remix dei 99 Posse per ballare al ritmo di una storia vissuta pericolosamente borderline, spesso contromano e sempre correndo”.



Torna quindi il flow di un rapper che ha segnato un pezzo della musica napoletana, nata negli spazi sociali e carica di contenuti che non smettono mai di essere attuali. L’anima e il sound ‘O Zulù questa volta si inseriscono nel contesto del Nuovo Cinema Palazzo per sostenere il progetto dell’Atletico San Lorenzo con suoni che fondono rap, reggae e rock con testi e suoni che hanno da sempre contraddistinto il suo percorso artistico.