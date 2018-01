Wanted - Un’altra storia: Zucchero in concerto

Zucchero “Sugar” Fornaciari torna con “WANTED - The Best Collection”, un’opera monumentaleper celebrare una straordinaria carriera con il meglio di oltre 30 anni di musica.

Zucchero in concerto a Roma

Dopo aver incantato durante il “Black Cat World Tour” oltre 1 milione di spettatori in tutto il mondo con 137 concerti in 5 continenti e aver realizzato il record di ben 22 show all’Arena di Verona in 12 mesi, da febbraio Zucchero torna live in Italia con “WANTED – Un’altra storia”, il tour nei Palasport delle principali città italiane.

Zucchero sarà in concerto a Roma il 7 marzo al Palalottomatica.