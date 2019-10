ZooHalloween 2019 al Museo Civico di Zoologia

Ritornano gli appuntamenti più terrificanti dell’anno al Museo Civico di Zoologia! Due “Notti da Paura”, due “Cene con gli scheletri” ed i consueti appuntamenti per i più piccoli con i “Brividi al Museo” e “Halloween in famiglia”.

Brividi al museo: evento speciale pomeridiano per bambini (5-7 anni)

1 e 2 NOVEMBRE – orario inizio attività: 15.00 – 16.15 – 17.30

Sfide a squadre, attività creative e… tanti divertenti brividi, tra zucche, civette, pipistrelli e scheletri alla ricerca dei misteriosi segreti degli animali del Museo.

"A cena con ... gli scheletri": evento speciale serale per bambini (7-9 anni)

1 e 3 NOVEMBRE – orario: dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)

Un’avventurosa serata da brivido vi attende al Museo Civico di Zoologia, aspettando il giorno più spaventoso dell’anno! Ossa e crani spaventosi e misteriosi messaggi da decifrare per risolvere un fitto mistero. Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo nelle sale espositive alla ricerca di preziosi indizi e metteremo alla prova le nostre più straordinarie abilità, per andare alla scoperta di ciò che si cela dietro l’imponente sala scheletri del Museo di Zoologia. E alla fine… pizza per tutti!

"ZooHalloween...Una notte da paura": evento speciale intera notte per ragazzi (9-13 anni)

31 OTTOBRE e 2 NOVEMBRE – orario: dalle 21.30 alle 8.30 del mattino successivo (apertura straordinaria)

Per allontanare la paura e celebrare una notte in cui il mondo della fantasia e della realtà finiscono per fondersi… ritorna al Museo di Zoologia la notte più mostruosa dell’anno! Una straordinaria e indimenticabile avventura notturna per due terrificanti notti di Halloween. Solo i più coraggiosi riusciranno a superare gli insormontabili ostacoli e le ingegnose prove di abilità che nelle oscure sale del Museo aspettano i temerari partecipanti, armati solo di torce e sacchi a pelo.

Halloween al Museo di Zoologia: gli eventi per tutta la famiglia

DOMENICA 3 NOVEMBRE

SCIENZA IN FAMIGLIA: “HALLOWEEN IN FAMIGLIA” (3-4 anni con genitori)

Durata: 1h – inizio: ore 10.30 Costo: 7,50 € a partecipante

SCIENZOFFICINA:”ZOOHALLOWEEN LAB” – Open Lab per adulti e bambini dai 5 anni

Durata: 30 min. – orario inizio attività: 15.00 – ultimo ingresso ore 17.15 – Costo: 4,00 € a partecipante

“PASSEGGIATA SCIENTIFICA” AL MUSEO (adulti e bambini)

Durata: 1h – orario inizio attività: 10.45 – 12.00 – 14.30 – 15.45 – 17.00

Costo: 5,00 € a partecipante (dai 5 anni di età)