ZooChristmas: Campus Scientifici al Museo

Durante le vacanze di Natale tornano i campus scientifici al Museo di Zoologia. Intere giornate i cui i partecipanti (bambini dai 5 ai 12 anni) potranno sperimentare l’affascinante lavoro di paleontologi, geologi, zoologi e biologi.

I bambini saranno coinvolti in attività di gruppo ed esprimenti che gli permetteranno di scoprire il mondo delle creature del passato, il microcosmo, le profondità marine e anche i fenomeni naturali come eruzioni vulcaniche e terremoti. Le uniche cose che dovranno portare con sé per vivere un Natale da scienziati sono curiosità, immaginazione e voglia di divertirsi!

I campus si svolgeranno il 23, 27 e 30 dicembre 2019 e il 2 e 3 gennaio 2020.

Sarà possibile partecipare all’intera giornata (8.30–17.00) oppure scegliere la mezza giornata: mattina (8.30-12.30) o pomeriggio (13.30-17.00).

Il pranzo e la merenda dovranno essere forniti dai genitori.