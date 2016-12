ZooChristmas - A cena con gli scheletri

Un'avventurosa serata da brivido in attesa dell'arrivo della Befana! Ossa e crani spaventosi, messaggi da decifrare per risolvere un fitto mistero... Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo nelle sale espositive del Museo di Zoologia alla ricerca di preziosi indizi e metteremo alla prova le nostre più straordinarie abilità per scoprire ciò che si cela dietro la sua imponente Sala Scheletri. E alla fine… Pizza per tutti! (Età: 7-9 anni) Per info e prenotazioni: Coop. Myosotis 06.97840700