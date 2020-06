L'Eritrea è bagnata dal mare, per chi non lo sapesse. E non un mare qualunque, ma uno dei mari più belli al mondo: il Mar Rosso. L'area marina è estesa su oltre 50.000 Kmq e conta oltre 360 isole che compongono l'arcipelago di Dahlak. La fauna marina eritrea conta oltre 1000 specie di pesci e 220 specie di coralli.

La pesca e il consume di pesce non è dunque una cosa così distante dalle tradizioni di questo Paese e ovviamente tutto ciò si riversa anche nelle tradizioni culinarie. I pesci maggiormente presenti nelle pescherie eritree sono pesci pregiati come cernie, dentici e pesce imperatore,oltre a orate, sgombri, tonni, squali, sardine e acciughe.

Ristorante Eritrea propone venerdì 12 marzo la possibilità di assaggiare il piatto tradizionale della cucina del Corno d'Africa, lo Zighini, ma con questa variante poco conosciuta: Zighini di Pesce.

Venerdì 12 giugno, Piazza del Gazometro 1, Roma.

Dalle ore 19.00

Tavoli all'aperto e tavoli interni.⠀ ⠀

Prenotazione obbligatoria al +393894738487 (anche Whatsapp)⠀

Fino ad esaurimento posti disponibili.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/927433214386642/