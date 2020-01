Zeus e il fuoco degli dei, spettacolo di beneficenza

Fulmini e saette! Zeus si è arrabbiato: qualcuno ha osato rubare il sacro fuoco degli dei e lo ha regalato agli uomini. Chi è stato? Su chi ricadrà la terribile vendetta del re degli dei? La nostra storia comincia dalla fine: Prometeo (ebbene si è stato lui!)giace incatenato ad una roccia tormentato da un’aquila che gli rode il fegato.

La tragedia-commedia di Prometeo viene raccontata con un piglio ironico ma mai parodistico, in cui si percepisce l’audacia degli uomini e la prepotenza degli dei, incarnati in Zeus capriccioso quanto potente, invincibile quanto vendicativo.

Le uniche armi a disposizione di Prometeo e degli uomini sono il coraggio e l’ironia. Basteranno? Come ogni tragedia che si rispetti, anche qui troveremo un coro: le tre Arpie ci accompagneranno per tutta la narrazione, confondendo il coro tragico con quello musicale…

Tra le incredibili scene e i coloratissimi costumi di Santuzza Calì, gli attori interpretano un esercito di personaggi, sdoppiandosi, alle volte triplicandosi in una giostra di cambi vorticosi e inattesi, per poi alla fine, al momento degli applausi, sorprendere il pubblico rivelando che in realtà erano solo in due!



FINALITA’ BENEFICA: il ricavato dello spettacolo verrà utilizzato interamente per il progetto Nido d’ape, un centro diurno che accoglie 20 bambini di età 1-3 anni appartenenti a situazioni familiari socialmente fragili.

DOVE: Teatro Verde – Circonvallazione Gianicolense N. 10.

QUANDO: Domenica 26 gennaio 2020 ore 14,30. Spettacolo fuori cartellone – speciale per Casa Betania.

TECNICA: teatro d’attore – pupazzi.

ETA‘: dai 5 ai 105 anni d’età biologica oppure … di cuore

COSTO BIGLIETTO: 10,00 euro a persona (sia piccoli che grandi)



Il Teatro Verde e Casa Betania collaborano da tanti anni e la nostra realtà è davvero grata agli artisti e ai responsabili di questo Teatro meraviglioso.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Mercoledì 22 gennaio 2020.

Puoi prenotare telefonando alla segreteria di Casa Betania: 06/6145596, scrivendo alla mail posta@casabetania.org o compilando il form su www.coopaccoglienza.it/teatro-verde-2020/

Gallery