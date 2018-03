Zerofobika Renato Zero tribute band in concerto

E C'ERI ANCHE TU...

IN QUELLE FOLLI NOTTI SOTTO IL TENDONE BLU

Stazione Birra ospita un evento esclusivo, una chicca per sorcini doc, una serata di grande impatto emozionale: il raduno "ZEROFOLLI".

Sul palco lo stile unico dei ZEROFOBIKA, in uno spettacolo che tocca i punti salienti della carriera di Renato Zero senza scimmiottarne la personalità, ma ispirandosi al suo enorme carisma.

Cogli l'occasione, potrai dire che "c'eri anche tu in quelle folli notti sotto il tendone blu".

MAGIA ZEROFOLLIA ASSICURATA

POSSIBILITA' DI PRENOTARE ANCHE DOPO CENA

ASTENERSI FAN OCCASIONALI ;-) :D

GADGETS E T-SHIRT DELLA SERATA PER TUTTI !

In collaborazione con 23 Studio Recording Production



INFO SERATA:

APERTURA PORTE H20.00

INIZIO CONCERTO H22.00

INGRESSO EURO 12 CON UNA BIRRA 0,2 PER TE!