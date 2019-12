Zerocalcare presenta il suo nuovo libro "La scuola di pizze in faccia del professor calcare"

Brancaleone e BAO Publishing annunciano la presentazione del nuovo libro di Zerocalcare il prossimo 11 dicembre 2019.

"La scuola di pizze in faccia del professor calcare", questo il titolo del nuovo libro di Zerocalcare, che raccoglie reportage, storie e racconti prodotti negli ultimi anni dal fumettista per giornali, riviste, blog e siti internet, e una storia inedita.

L'appuntamento per la presentazione è alle 18, a seguire session di dediche e disegnetti con accompagnamento musicale.

Il nuovo libro di Zerocalcare

"Questa nuova raccolta di storie di Zerocalcare è la più corposa della sua produzione editoriale. Corredata da un preciso sommario cronologico, è impreziosita anche da una nuova storia inedita in tre parti, per un totale di venticinque pagine, in cui l’autore di Rebibbia riflette sul necessario equilibrio tra il suo narrare più impegnato e quello più dégagé. Un libro ricchissimo di contenuti, una raccolta sorprendente".

Qui una preview e una presentazione del volume: https://baopublishing.it/prodotti/la-scuola-di-pizze-faccia-del-professor-calcare/