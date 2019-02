Zerocalcare, speciale firmacopie al MAXXI

Ancora un appuntamento con Zerocalcare, genio del fumetto e protagonista nello Spazio Extra MAXXI della mostra Zerocalcare. Scavare Fossati – Nutrire Coccodrilli, a grande richiesta prorogata fino al 31 marzo 2019 (dal 10 novembre 2018 a oggi ci sono stati oltre 70mila visitatori).

Zerocalcare, speciale firmacopie

Martedì 26 febbraio Zerocalcare sarà tutto il giorno a disposizione dei visitatori della mostra per uno speciale firmacopie. Appuntamento all’Auditorium del MAXXI, a partire dalle 11.00 fino alle 18.30 (ingresso con il biglietto della mostra, acquistato il giorno stesso, gratuito per i possessori della card myMAXXI).



ZEROCALCARE. SCAVARE FOSSATI – NUTRIRE COCCODRILLI, a cura di Giulia Ferracci e realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi con la collaborazione di Silvia Barbagallo, è la prima personale dedicata a questo fenomeno del fumetto, portavoce sensibile e consapevole della sua generazione. Esposti poster, illustrazioni, copertine di dischi, disegni originali dei suoi libri, un lavoro site specific disegnato per l’occasione (Spazio ExtraMAXXI, fino al 31 marzo 2019).