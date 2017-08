Zero in vacanza

Continua la kermesse di eventi musicali sul litorale laziale per una estate ricca di musica e spettacolo. Giovedì 10 agosto è la volta di Via Tagliamento, la band che interpreta i brani dell'amatissimo cantautore romano Renato Zero. L'evento si svolgerà a Tor San Lorenzo ad Ardea presso il palco dello stabilimento Torre Marina, Lungomare delle Regioni 62 (Km 27 della Litoranea Ostia-Anzio).



Una band che, come afferma Andrea Rondini, voce del gruppo, "rappresenta con orgoglio un Maestro che oltre ad essere un grande poeta è soprattutto uno show man di alto calibro". Da qui la voglia di portare sul palco musica e un grande spettacolo con momenti di alto coinvolgimento per il pubblico, proprio come accade nei concerti del grande Renato.



Per chi intende soffermarsi anche a cena durante l'evento è possibile contattare il Ristorante Torre Marina Beach al numero 06 90215816.