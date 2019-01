4a Edizione: Zampette in libertà

Evento gratuito per tutti‚ per chi possiede animali e chi... vorrebbe‚ ma non può!



Domenica 17 Febbraio 2019 presso il Parco della Torricella in Via Maldacea Nicola (traversa di via Pacchiarotti) a Roma dalle ore 9‚30 alle ore 13‚00 si terrà la 4a edizione della manifestazione Zampette in libertà.

L’associazione di volontariato Animali in Famiglia nasce con lo scopo di promuovere tutte quelle attività atte a favorire l’integrazione degli animali‚ in particolare cani e gatti‚ nelle famiglie. In quest’ottica sono organizzate tutte le attività che promuovono la conoscenza della cultura cinofila e felina nelle forme più diverse‚ aiutando i proprietari di animali da compagnia attraverso la loro corretta formazione.

L’evento vuole costituire‚ così come i diversi eventi precedentemente svolti dall’associazione di volontariato Animali in Famiglia‚ un momento di aggregazione culturale per tutti gli amanti del mondo animale correlato a cani‚ gatti‚ cavalli‚ il cui benessere è strettamente in relazione con il nostro.

I partecipanti avranno l’opportunità di assistere alle dimostrazioni di cani e addestratori di diverse associazioni cinofile che permetteranno sempre più di migliorare il rapporto degli esseri umani con gli amici familiari a quattro zampe.

I bambini saranno coinvolti in giochi loro dedicati. L’occasione permetterà di aggiungere sempre nuovi soci volontari che vorranno continuare l’attività dell’associazione.



Ecco il programma della mattinata:

9‚30 Colazione nel parco

10‚30 Dimostrazioni cinofile:

- Cani da soccorso

- Cani da lavoro

- Cani da pet-therapy

12‚00 Giochi con i bambini



Per informazioni scrivi a: info@animaliinfamiglia.it e visita il sito: www.animaliinfamiglia.it, Facebook: Associazione Animali in famiglia

Fabrizio cell. 3386340829 e Piero cell. 3355966658