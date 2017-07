Jazz, samba e calici di stelle

Il 10 e 11 Agosto 2017 a Zagarolo la terza edizione del gustoso evento eno-musicale “Calici di Stelle“, nella magnifica corte rinascimentale di Palazzo Rospigliosi del suggestivo borgo e in occasione delle giornate dedicate alla festa patronale di San Lorenzo.



L’appuntamento è dal tramonto alla notte, a partire dalle ore 19.30. Sul palco si alterneranno diversi artisti Jazz e non solo. Due serate all’insegna di buon Vino locale, sfiziosi manicaretti e sopratutto un coinvolgente viaggio musicale Jazz condito da arrangiamenti funky e swing, e in questa edizione un inedito gran finale a ritmo di Roda de Samba grazie alle diverse formazioni di musicisti protagoniste dell’evento: l’open group dei Jazz Lag, un ensemble del laboratorio Jazz Alessandrino, i musicisti del Coletivo do Bigode!



Gli stand dedicati alla degustazioni offriranno l’assaggio di vini locali e gustose pietanze. Non mancheranno iniziative dedicate anche all’intrattenimento dei più piccoli, in collaborazione con il Museo del Giocattolo. Il cortile della storica dimora delle famiglie nobili Colonna, Ludovisi e Rospigliosi-Pallavicini accoglierà nel migliore dei modi gli appassionati del buon bere che amano le pietanze locali, l’arte e la musica jazz. I vini bianchi e rossi di Zagarolo saranno accompagnati da un ricco buffet di prodotti dolci e salati in cui faranno spicco il pane e i dolci da forno a legna.



Per l’occasione si potrà visitare il Museo del Giocattolo e ammirare gli affreschi cinquecenteschi che decorano le sale del castello medievale. I bambini potranno partecipare ai laboratori didattici tematici organizzati per l’occasione. Il tutto in un atmosfera calda e rilassata, per 2 serate di buon gusto e buona compagnia, insieme alle altre ‘Città del Vino‘ protagoniste di “Calici di Stelle”… e verso la Sagra dell’Uva di Zagarolo il 30 Settembre e 1 Ottobre 2017.



L’evento è una eco-festa caratterizzata da prodotti eno-gastronomici locali e materiali di consumo bio-degrabili.



L’evento è gratuito, in caso di maltempo troverà riparo nelle sale affrescate di Palazzo Rospigliosi.



Il Programma Musicale



Giovedì 10 Agosto

Dalle 20.30 alla notte si alterneranno sul palco Jazz un ensemble del Laboratorio Jazz Alessandrino e l’open group Jazz Lag, saranno eseguiti dei classici standard jazz e un repertorio di pezzi noti e meno noti che vanno dal pop al jazz, con arrangiamento funky-jazz. Alla fine della serata è prevista una jam con tutti i musicisti presenti: Stefania Maggio al sax, Lorenzo Sinacore al basso, Alessandro Cinelli alla chitarra e Agostino Pala alla batteria nella prima formazione; Luca Marchioni al sax, Andrea Zanchi alle tastiere, Dario Piccioni al contrabbasso e Agostino Pala alla batteria nella formazione dell’open group Jazz Lag.



Venerdì 11 Agosto

Apriranno la serata alle 20.30 i Jazz Lag, fedeli alla logica dell’open group si presenteranno con una diversa formazione e un diverso repertorio, basato in massima parte su una serie di intramontabili canzoni italiane che spaziano in un ampio arco temporale e che tutti abbiamo nella memoria; l’arrangiamento proposto sarà in chiave swing. Avremo quindi Cristina Vergine alla voce, Simone di Cataldi alle tastiere, Dario Piccioni al contrabbasso, Luca Marchioni al sax e Agostino Pala alla batteria.

In una inedita sperimentazione e collaborazione tra generi, il gran finale è affidato al suadente e festoso ritmo della Roda de Samba del Coletivo do Bigode! che si esibiranno in un vasto repertorio di Samba de Raiz, Pagode de Mesa e Samba Rock, oltre a riadattamenti in chiave di Samba di alcuni classici della musica popolare italiana e romana. Imperdibile per brindare in una stellata notte d’estate!