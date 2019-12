Yvonne Fisher & Paige Short in concerto al Teatro Tor Bella Monaca

Il 6 gennaio alle ore 11 il prossimo concerto delle Domeniche in musica nel foyer del teatro con YVONNE FISHER & PAIGE SHORT, una rassegna musicale che vedrà esibirsi I NUOVI VIRTUOSI del Santa Cecilia, a cura del M° Alfredo Santoloci.



Il Duo Clarinetto e Pianoforte YVONNE FISHER & PAIGE SHORTin concerto con:



FERNANDE DECRUCK (1896-1954) Cantilene per Clarinetto e Pianoforte

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) Première Rhapsodie per Clarinetto e Pianoforte

FRANZ LISZT (1811-1886) Le jeux d’eaux à la Ville d’Este per Pianoforte solo

JOHANNES BRHAMS (1833-1897) Sonata N. 1 in fa minore per Clarinetto e Pianoforte

Allegro appassionato

Andante un poco Adagio

Allegretto grazioso

Vivace



In questa nuova edizione della rassegna, ai migliori giovani talenti del Santa Cecilia, si affiancheranno anche affermati musicisti già in carriera. Le esibizioni prevedono programmi musicali che spaziano dalla musica barocca, alla musica romantica, dal jazz alla musica moderna. Le pagine musicali verranno proposte al pubblico dagli artisti, accompagnate da brevi presentazioni, aneddoti e curiosità, per offrire all’ascoltatore, facili e utili chiavi di lettura.



a cura di M. Alfredo Santoloci



BIGLIETTO UNICO 5,50 EURO

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it