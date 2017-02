Yves Montand - un italiano a Paris di Gennaro Cannavacciuolo

Protagonista: Gennaro Cannavacciuolo Pianoforte: Dario Pierini Clarino-sax: Andrea Tardioli Contrabasso: Flavia Ostini Batteria: Antonio Donatone Regia: Gennaro Cannavacciuolo ~ Aiuto regia: Valeria D'Orazio ~ Coreografie : Roberto Croce ; Scene: Eva Sgrò ~ Luci: Michele Lavanga ~ Foto: Marco Salvadori ~ Fonica: Alfonso D'Emilio ; Voci registrate: Patrizia Loreti e Marco Mete; arrangiamenti: Dario Pierini e Andrea Tardioli Voluto e co-finanziato dal comune di Monsummano Terme, lo spettacolo si presenta come un "docu-recital": partendo dagli albori toscani di Yves Montand, si arriva ai trionfi parigini, una vita lunga 70 anni (1921- 1991). Le canzoni più significative dell'artista scandiscono le fasi salienti della sua vita e carriera, costellata da straordinari successi e da importanti impegni politici. Canzoni che hanno fatto storia: Les feuilles mortes, A Paris, Sur le ciel de Paris, C'est si bon, A bicyclette, C'est à l'aube, Je suis venu à pied, Bella ciao, Mon manège à moi e Paris canaille…. La narrazione è di tipo cronologico e presenta, attraverso le canzoni, i momenti più rilevanti che hanno caratterizzato la vita fuori dal comune di Montand, all'anagrafe Ivo Livi: - Gli esordi: figlio di immigrati poveri, manovale instancabile dall'età di 12 anni che scopre il tuo talento, lo coltiva di notte lavorando di giorno. Inizia nei teatrini della periferia di Marsiglia sino ad approdare all'Olympia di Parigi e successivamente al Metropolitan di New York; - L'amore, ovvero gli incontri sentimentali della sua vita: Edith Piaf, Simone Signoret che sposerà nel 1951 ed a cui resterà legato per 35 anni, Marylin Monroe e Carole Amiel che sposerà e la quale gli regalerà la gioia della paternità; - Il cinema: il periodo di Hollywood, l'incontro con Costa-Gavras; - Gli incontri con grandi uomini di cultura e politici; Prévert, Picasso, Apollinaire, Kruscev, Kennedy, Tito e Mitterrand. Di stampo classico e di grande eleganza, la struttura del recital è quella del teatro-canzone dove brevi monologhi, aneddoti, curiosità e note importanti che raccontano la vita di Montand ne introducono le canzoni, il tutto corredato da interessanti effetti-luce. Oltre al pianoforte, Gennaro Cannavacciuolo è accompagnato dalla batteria, dal contrabasso e dal sax-clarino che, in alcuni momenti di grande suggestione, proporrà degli assoli con ritmi swing. Di grande impatto la proposta di tre numeri danzati con le claquette; Fred Astaire è stato un mito per Montand il quale emulava il ballerino americano e creerà il famoso numero Le garçon dansant. La scenografia si ispira a quanto inventò Montand negli anni '50: l'orchestra sul fondo del palcoscenico, in posizione centrale, nascosta da un velatino verde che attraverso un gioco di luci, a seconda delle esigenze, evidenzierà in musicisti e non solo…

Gallery