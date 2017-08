Your mother at my door al MACRO Testaccio

«Trovo estremamente interessante far vedere allo spettatore (attraverso la danza) quei processi interiori che influenzano e guidano le sue azioni e decisioni». Con queste parole László Fülöp presenta il suo lavoro e quello della compagnia Timothy and the Things da lui diretta.

Classe 1987, nato a Budapest dove oggi lavora, Fülöp viene introdotto sin da piccolo alla musica ma si avvicina gradualmente alla danza e al teatro per formarsi presso la Budapest Contemporary Dance Academy. Qui cresce anche la danzatrice Emese Cuhorka il cui lavoro, sviluppato a partire da giochi d’improvvisazione, si caratterizza per un’estrema libertà. Nato dalla collaborazione tra i due artisti e selezionato dal network europeo Aerowaves per Twenty17 (a cui Romaeuropa torna a dedicare un focus), Your Mother at my Door raccoglie tutti gli elementi prima elencati: la relazione tra danza e suono (una pianola è elemento centrale sulla scena), tra scrittura coreografica e improvvisazione ma soprattutto quella tra arte e mente umana.

Dove va a finire tutto il nostro tempo sprecato? Come, dove e perché le cose -il tempo, i sentimenti, noi e le altre persone- scompaiono? Tra ironia e spaesamento i due artisti cercano di rispondere a queste domande in modo personale e divertente, dando luce a una coreografia leggera, quanto fascinosamente complessa.