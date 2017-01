Youarehere e Premiesku al Circolo degli Iluminati

Sabato 28 gennaio serata all'insegna dell'elettronica live al Circolo degli Illuminati con Youarehere e Premiesku. Ad aprire le performance dal vivo saranno gli italiani Youarehere, con un'esibizione fatta di eleganti passaggi da atmosfere ambient a ritmi più ballabili e distorti accompagnata da visual cinematografici. A seguire, Premiesku trio rumeno che dal 2009 promuove techno e house con una live performance completamente analogica e suonata interamente con tre consolle auto-costruite. Dopo le live perfomance si avvicenderanno alla consolle i resident deejay Demi James e Sawe. Gli Youarehere debuttano nel 2011 con As When The Fall Leaves Tree (51beats) a cui segue, due anni dopo, l'EP Primavera (Bomba Dischi), che porta il trio su palchi importantissimi in apertura di Who Made Who e in tour con Porcelain Raft e 65 Days Of Static. Nel 2015 esce il disco Propaganda che si caratterizza per un sound in cui atmosfere immaginifiche nate da un'elettronica avvolgente e melodiosa, si susseguono a loop frenetici, glitch e ritmi ossessivi. Alcuni brani unicamente strumentali si alternano ad altri con voce in reverb e pianoforti che si incrociano con chitarre elettriche, il tutto accompagnato da immagini suggestive e giochi visivi. Premiesku nasce dall'incontro del duo Livio & Roby con il loro amico George G. L'intento è realizzare un'elettronica che non si adagi su software e pc, ma che possa trasmettere al pubblico il calore e la passione dei tre musicisti per questo genere, attraverso l'utilizzo delle consolle analogiche realizzate appositamente per il trio. Il risultato di questa scelta, particolarmente apprezzabile nei live, è una spirale di groove virtuosi influenzati da culture musicali molto eterogenee tra loro: dalla techno e la house più molleggiante, ai suoni dei Balcani, fino ad arrivare alle musiche utilizzate per il teatro dell'assurdo. La loro musica fa muovere corpo e mente. Aperture porte: 21:30 Inizio concerto: 22:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ https://www.facebook.com/soundjest info@circolodegliilluminati.it info@soundjest.com