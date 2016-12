Soundjest presenta: Youarehere al Circolo degli Illuminati sabato 28 gennaio 2016 - Sabato 28 gennaio arriva al Circolo degli Illuminati il live della band elettronica Youarehere.

Claudio Del Proposto, Patrizio Piastra e Andrea Di Carlo debuttano nel 2011 con As When The Fall Leaves Tree (51beats). Dopo le prime collaborazioni eccellenti con Sun Glitters e Port-Royal nel 2013 esce l'EP Primavera, portandoli su palchi importanti, in apertura di Who Made Who, in tour con Porcelain Raft e 65 Days Of Static.

Nel 2014 Andrea Di Carlo lascia la band ed è sostituito da Francesco Stefanini (The Shadow Line). Nel 2015 esce l'ultimo album, Propaganda, mixato e masterizzato da Andrea Suriani all'Alpha Dept di Bologna. Il sound degli YAH è caratterizzato da atmosfere immaginifiche, nate da ritmi ossessivi glitch, elettronica avvolgente e melodie alternati a frenetici loop.

Alcuni brani unicamente strumentali si alternano ad altri con voce in reverb e pianoforti che si incrociano con chitarre elettriche, il tutto accompagnato da immagini suggestive e giochi visivi.

"Una delle novità più stimolanti della recente scena elettronica italiana" [ondarock.it]

"...il gruppo parte col botto presentandoci dei suoni studiati a dovere" [rockit.it]

Youarehere al Circolo degli Illuminati

Apertura porte ore 21.30 - Inizio concerto ore 22.30

Ingresso 10€