Yogini e Matrika, spettacolo di danza Odissi con Marialuisa Sales

"YOGINI e MATRIKA"

Spettacolo di danza Odissi

a cura di Maraialuisa Sales

Repertori di: Guru Deb Prasad Das; Guru Kelucharan Mohapatra

Palestrina, 30 giugno 2019

ore 18.00

presso

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTI

Vicolo Martiri 16

Palestrina - centro storico

PRENOTAZIONI: 3290920390 (preferibilmente via whatsaap)



Lo spettacolo Yogini e Matrika confronta per la prima volta brani estratti dai repertori di due degli stili più rilevanti nel processo di ricodificazione della danza classica dell'Orissa: il repertorio di Guru Kelucharan Mohapatra e quello di Guru Deb Prasad Das. Nel primo si evidenzierà l'aspetto lirico ed estetizzante delle composizioni, mentre nel secondo si prediligerà la ricerca della potenza e dell'estasi propria della gharana più orientata al Tantrismo.

Cuore dello spettacolo - che presenterà un repertorio completo - è immancabilmente l'abhinaya, con un brano dedicato alle Sette Dee Madri Saptamatrika da cui, per tradizione, originano le 64 Yogini, tema compositivo diei templi più misterici dell'Orissa.

I brani del repertorio di Deb Prasad Das sono eseguiti sulle musiche originali della fine degli anni '70.



REPERTORIO:

NAMAMI MANGALACHARAN

Coreografia: Guru Kelucharan Mohapatra



STHAI

Coreografia: Guru Deb Prasad Das



BASANT PALLAVI

Coreografia: Vijayalakshmi Das (Guru Deb Prasad Das)



ABHINAYA "SAPTAMATRIKA"

Coreografia: Vijayalakshmi Das (Guru Deb Prasad Das)



MOKSHA

Coreografia: Vijayalakshmi Das (Guru Deb Prasad Das)



Interprete:

Marialuisa Sales

Associazione Culturale Orchestès - Roma

http://www.danzaroma.org/