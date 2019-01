Yoga Tales al Teatro Vascello

Yoga Tales

di e con

Maria Grazia Sarandrea e Basia Wajs

scenografie Maddalena Giansanti

musiche e costumi tradizionali orientali

19 gennaio ore 17.00 e 20 gennaio ore 15.00

Teatro Il Vascello - Via G. Carini 78



Lo spettacolo interattivo per bambini "Yoga Tales", ideato e interpretato da Maria Grazia Sarandrea e Basia Wajs, prende spunto dalla millenaria cultura indiana dello Yoga .

Fiabe millenarie rievocano ai piccoli spettatori/protagonisti posizioni ispirate agli animali e alla natura. Come fate giunte da un mondo lontano, le due protagoniste avvicinano i bambini al mondo dei suoni e delle posizioni orientali attraverso sequenze yogiche e l'utilizzo di strumenti musicali come i cimbali, per passare al canto e alla danza indiana. In quest'atmosfera fiabesca imparano alcuni termini in sanscrito e cinese, e alla fine si rilassano secondo le tecniche dello yoga, che donano al corpo e alla mente equilibrio e armonia.

"Yoga Tales" è un primo approccio ludico alla cura del corpo e della mente dove la musica e i suoni accompagnano i piccoli nella suggestiva atmosfera della natura attraverso fiabe antiche.

E’ una magia che rimane custodita nei loro ricordi.

