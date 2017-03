Yoga per famiglie al MAXXI: a scuola di yoga per grandi e piccini. Dal 1 aprile al 10 giugno torna lo yoga al MAXXI con un ciclo di tre lezioni dedicate a famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni, per far avvicinare i più piccoli a questa disciplina attraverso il gioco e la condivisione con gli adulti, guidati da Sabrina Arathi Giannò, esperta insegnante di Ananda Yoga.

Il primo appuntamento, al quale andare muniti di tappetino, è per il 1 aprile 2017. Ore 16.30. Si consiglia un abbigliamento comodo

Yoga per famiglie al MAXXI

1 aprile 2017 h 16:30

Sala Guido Reni

€ 8 a bambino + € 8 per l’adulto accompagnatore

€ 4 per i figli dei titolari della card myMAXXI e dei dipendenti ENEL, gratuito per i titolari della card MyMAXXI e per i dipendenti ENEL

Prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 3386419518 – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 – o via mail a edumaxxi@fondazionemaxxi.it – entro il venerdì precedente alle ore 13.00