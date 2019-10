Yoga a Trastevere

Con il patrocinio del I Municipio, il prossimo sabato 19 ottobre dalle ore 12,30 il Maestro Siri Dharm S.L. condividerà a Trastevere una lezione di Kundalini Yoga.

Una bella iniziativa, gratuita, per il benessere del corpo e dello spirito. Basterà indossare degli abiti comodi e portare un telo o un tappetino.... e avere tanta voglia di sentirsi bene!

La lezione si svolgerà all'interno del Giardino del Cedro in Vicolo del Cedro 1.

Per info o contatti: 3284353513