Yo! Urban Dance Fest: coreografie, hip hop e break dance a Roma

Yo! Urban Dance Fest arriva a Roma. Lo Yo! Urban Dance Fest è un contenitore dedicato al mondo della danza urbana, con particolare riferimento all’universo Hip Hop e ad altre forme gestuali provenienti dal mondo metropolitano come Poppin', Lockin, Breakin', House Dance, Jazz-Rock, Reggae e tutte le tendenze gestuali che condividono la comune radice urbana e sociale.

Obiettivo del progetto Yo! Urban Dance Fest – che nasce dall’unione di eventi pre-esistenti oltre che di artisti, professionisti e promoter già impegnati nel settore dell’urban entertainment – è creare una piattaforma di incontro e interscambio culturale per coloro che si dedicano alla pratica delle varie forme di danza, offrendo la possibilità di vivere l’esperienza su più livelli: formazione, competizione, spettacolo, intrattenimento.

Yo! Urban Dance Fest si terrà il 25 e 26 marzo 2017 a Cinecittà World, in Via di Castel Romano

Una due giorni ricca di appuntamenti tra workshop, crew contest e freestyle battle.

CREW CONTEST - Musica ed energia allo stato puro! Creatività interpretazione musicalità sincronia saranno gli aspetti fondamentali della sfida tra Crews. Guest internazionali a giudicare il miglior lavoro coreografico. Due giorni dedicati al Contest Coreografico: Sabato dedicato agli over 13 – Domenica si sfideranno i più piccoli.

WORKSHOPS | 25 e 26 Marzo 2017 dalle ore 10,30 - Un programma intensivo di 10 classi da 55 minuti in due giorni per arricchire il proprio bagaglio tecnico e spaziare fra i numerosi stili della urban dance: Hip Hop, Poppin, Lockin, House Dance, Street Jazz e Dance Hall.

YO ME LA BATTLE è una delle tante novità di Yo Festival, il nuovo battle della capitale, che con la partecipazione di illustri presenter, sia italiani che stranieri, punta a diventare una delle nuove realtà della scena Romana.

1VS1 HIP HOP – 1VS1 HOUSE. La Battle di hip hop e House, si svolgerà con una preselezione di circa 45 secondi a testa, in cui il ballerino potrà esprimersi liberamente davanti alla giuria.

In seguito verranno selezionati, i migliori 8 o 16 a seconda degli iscritti, che accederanno alle sfide è prevista 1 entrata fino alla finale, che invece avrà 2 entrate a testa. Il vincitore riceverà 200€ + borsa di studio(da definire)

3VS3 MIXED STYLE. Si svolgerà con una preselezione di 3 minuti totali a Team e dovranno essere pronti a ballare su più generi musicali, facendo valere il proprio stile di appartenenza.

In seguito la giuria sceglierà i migliori 8 team,che si sfideranno fino alla finale.

Per la Battle sono previsti:

Quarti di finale 6 minuti

Semifinale 8 minuti

Finale 10 minuti.

I vincitori riceveranno un premio di 300€



GIURIA

1vs1 HIP HOP: JIMMY YUDAT – RUBEN – SLY

1VS1 HOUSE: FRANKIE J – TAJE – WERS

3VS3 MIXED STYLE: PEPITO – JIMMY YUDAT – FRANKIE J

DJ’S BATTLE

HIP HOP: DJ METH (KLANDESKILLZ)

HOUSE: DJ FRITZ (TREEBOO DANCER)

3VS3: DJ METH (KLANDESKILLZ)

HOST

SIMA & FLAVIA (WINELICIOUSDHCREW)