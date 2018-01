Dancehall Soldiers Stands Alone

Yes Massive! Come tutti gli anni, da 3 anni a questa parte, Rosco, Peppe e Hiroki aka Dancehall Soldiers saranno ai controlli per una serata stand alone dove selezioneranno le migliori hit del reggae e della dancehall music a 360 gradi dalle early vibes alle lastest tunes fino alle prime luci del mattino! Come feel di vibe, Dancehall a we everything from long time!! Seen?!

BIO UFFICIALE:

Dancehall Soldiers nasce a Roma nel Novembre 2003 e in poco tempo si afferma tra i sound italiani grazie all’abilità del selectah (Rosco) e alla creatività dell’ Mc (Peppe). Infiammano la massive romana con dancehall in tutti i centri sociali della Capitale (Villaggio Globale, Intifada, La Strada, La Torre etc…) e come ospiti nei vari reggae clubs capitolini (Brancaleone, 360°, Mads etc…) proponendo uno stile fresco che spazia dal foundation al bashment. Hanno suonato con sound del calibro di Rodigan, LP International, Pow Pow, Supersonic, Gramigna, One Love hp, Poison Dart US, Villa ada, I-Shence, Bass fi Mass, Boom da Bash, Mad Kid, Heavy Hammer etc ed hanno aperto concerti per artisti del calibro di: Capleton, Busy Signal, Tony Rebel, Warrior King, Skatalites, Gappy Ranks, Sud Sound System, Konshens etc.

Ospitati nelle più calde yard Europee ed Italiane: Inghilterra, Germania, Svizzera, Spagna, Austria, Milano, Torino, Padova, Perugia, Lecce, Pescara, Bologna, Catanzaro etc., continuano a diffondere le loro vibes in tutta la penisola e nel continente.

Per 5 anni ogni Lunedì e Martedì sera hanno condotto sugli 88.9 di Radio Città Aperta, la trasmissione “Roots, Reality & Culture” riscuotendo un gran successo sul territorio nazionale.

La passione per la reggae music ha portato Dancehall Soldiers ad arricchire le proprie selezioni con esclusivi dubplates, vincendo nel Gennaio del 2006 il loro primo soundclash contro il sound perugino Bashfire (evento organizzato e promosso da One Love hp) e nell'Agosto del 2008 la seconda edizione del "Kill or be killed" soundclash a Catanzaro contro Kalibandulu, fino ad arrivare a competere nel Febbraio del 2010 contro i vincitori del Riddim Clash 2k9 (Il più importante clash europeo) City Lock.Nel Giugno del 2011 partecipano al “Place of Death European Soundclash” tenutosi allo “U Club” di Wuppertal (Germania) ritenuto il club più “hot” di tutta Europa. Nello stesso club nel 2013 partecipano al “Who runs the town” con sound del calibro di Black Chiney, Jugglerz, Supersonic & Herbalize It.

Per 4 anni insieme a Macro Marco, Yaga Yaga, Big Bamboo & Frisco hanno creato la yard dello Zoo Bar di Roma, chiamata “BASH FEVER”, che in poco tempo si è affermata una delle yard più “hot” d’Italia ospitando artisti da tutto il mondo. Ad ottobre 2014 entra nella crew Hiroki (Ex membro del Duppy Conquerors Sound System) in qualità di selecta ed MC.

Nel 2016 Dancehall Soldiers rientra nell'arena dei soundclash vincendo “Lock Off” contro Kaya Sound alla prima edizione del “Calabria Winter Clash” a Catanzaro.

Hanno all'attivo diversi mixtape, tra cui i mixtapes ufficiali di Iba Mahr, Yung JR, Devin Di Dakta e molti altri che potete scaricare gratuitamente dal loro soundcloud:

YARDIE:

Il vero spirito della “backyard” jamaicana portato nel cuore di SAN LORENZO alla Locanda Atlantide.

Diverse entità al suo interno, ognuna con la sua anima ed il suo stile, ognuna con la voglia di far vivere serate indimenticabili alla massive romana.



