XXV Palio della Stella

Il Palio della Stella, è una tradizionale manifestazione in costumi medievali, che ogni anno colora le vie del Comune di Sacrofano, alle porte di Roma.

Le sette contrade si sfideranno lancia in resta in una giostra a cavallo, dove tutti proveranno a difende-re i propri colori e a portare a casa il prestigioso Palio.

La gara vera e propria, che inizierà alle ore 15 di domenica, consiste nel cercare di fare più punti pos-sibile, infilzando con la lancia tre stelle ed un anello, il tutto cavalcando il proprio cavallo nella via principale della città.

Il Palio, che quest’anno celebra la venticinquesima edizione, ha origini che risalgono al Medioevo: si narra che un cavaliere cristiano, Desiderio, volendo conquistare la mano di Tommasina, la favorita del malvagio re Gregorio che governava il paese, riuscì nell’impresa infilzando con la propria lancia una stella, liberando allo stesso tempo Sacrofano dalla tirannide.

Per due giorni, Sacrofano rivivrà quel periodo con molti eventi collegati come concerti, stand gastro-nomici e di artigianato locale e sfilate in costume.



“Siamo veramente orgogliosi di questa manifestazione - afferma il Sindaco di Sacrofano, Patrizia Nicolini - che rappresenta per la nostra cittadina la più bella occasione per far rivivere un’epoca a noi lontana con uno sguardo sempre proiettato al futuro. L’iniziativa, infatti, affonda le sue radici nel pas-sato, ma interessa e coinvolge anche le generazioni più giovani. È una tradizione bella, solenne e co-reografica, che ogni anno rivive grazie ai tantissimi cittadini presenti e allo straordinario popolo dei contradaioli, che offrono la loro opera perché anche le nuove generazioni conoscano e possano parte-cipare al rinnovarsi dell’evento. Un forte momento aggregativo e di grande valenza per il territorio! Il Comune di Sacrofano è un luogo alle porte di Roma tutto da scoprire, pronto ad accogliere chiunque voglia venire durante questa due giorni"

