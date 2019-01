OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

Si inaugura sabato 12 gennaio 2019 un nuovo appuntamento, il XXII, di OpenARTmarket, progetto a cura di Antonietta Campilongo, fino al 19 gennaio, presso lo Studio Iardino – Via degli Zingari, 21 - 00184 Roma



Openartmarket. Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti.

Si proporranno, infatti, opere d’arte in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

Concept a cura di: Antonietta Campilongo

Organizzazione: NWart

Genere: Arte contemporanea

Vernissage: sabato 12 gennaio - dalle h.18.00.00 alle h. 21.00

Ingresso: libero

Artisti in mostra: Rosella Barretta, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Vincenza Costantini, Pino de’ Notariis, Graziella Fassi, Fabrizio Loiacono, Maria Pia Michieletto, Tina Milazzo, Eugenio Rattà, Agnese Ricchi, Angela Scappaticci, Anna Tonelli, Lisa Yachia, Paola Zoccoli.

www.antoniettacampilongo.it - anto.camp@fastwebnet.it - arte@antoniettacampilongo.it