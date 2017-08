"Giunta alla XV Edizione e definita da molti la Festa più bella dell'estate,

IN VINO VERITAS non smette mai di sorprendere.

Il perfetto abbinamento tra ottima cucina, vino e musica d'autore

favorisce da sempre un clima accogliente e suggestivo".



L'Edizione del 2017 mira a ripercorrere la storia della festa sin dalla sua nascita, con la partecipazione di gruppi musicali che hanno fatto lasciato il segno sul palco di In Vino Veritas, tra i quali CISCO, ex-cantante dei Modena City Ramblers.

L'Associazione "Altre Strade" si occuperà di rilevare il tasso alcoolemico dei visitatori, i quali potranno così evitare di mettersi alla guida nel caso in cui non rientrassero nei limiti previsti dalla legge.

Inoltre è possibile campeggiare gratuitamente presso l'area attrezzata "Pratarea" a circa 800 metri dalla Festa.



IL PROGRAMMA

Dalle ore 19:00 Apertura delle botti con la

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI 7 VINI DELLA REGIONE LAZIO

(L'INGRESSO E I CONCERTI SONO GRATUITI)

e degli Stand gastronomici con:

Pappardelle al cinghiale

Gnocchi al sugo di carne

Arrosticini di pecora

Panini con salsiccia arrosto

Hot Dog

Patatine Fritte

e molto altro ancora...



PROGRAMMA CONCERTI



Venerdì 01 Settembre



JOLEBALALLA

-

ROBERTO BILLI

-

CISCO





Sabato 02 Settembre



coreAcore

-

FOLKABBESTIA

-

RADICI NEL CEMENTO