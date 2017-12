XSmas Mostra di Natale, VIII edizione





Dopo il successo delle passate edizioni, torna l'ormai consueto appuntamento con la mostra natalizia del piccolo formato. Anche quest'anno, 16 artisti che spaziano dalla pittura alla scultura, dall'illustrazione alla street art, si confrontano con il piccolo formato presentando 6 opere ciascuno, a prezzo ridotto solo per questa occasione.



In esposizione opere di:



Barbara Berardicurti, bRIZZO, Alessandra Carloni, Marco Cavalieri, Fabio Imperiale, Krayon, Maria Carla Mancinelli, Jacopo Mandich, Francesca Mariani, Raffaele Miscione, Claudio Meli, Elisa Moi, Kristina Milakovic, Valeria Patrizi, Giulia Spernazza, Akira Zakamoto



16/12 - 06/01

Inaugurazione Sabato 16 Dicembre

ore 18,30



Lo spazio espositivo sarà aperti tutti i giorni della mostra, festivi compresi, dalle ore 11,00 alle 19,30.



Per l'inaugurazione della mostra del piccolo formato, sabato 16 dicembre ore 18.30, ci sarà anche la degustazione dei vini dell'azienda agricola Casale del Giglio