XI Magnalonga in bicicletta

Torna, il prossimo 18 maggio, a Roma la XI edizione della Magnalonga in bicicletta.

La nuova edizione della Magnalonga (Cose di questo mondo!) intende unire le comunità attraverso i cibi del mondo. Un tema già trattato ma che è importante affrontare nuovamente, raccontando l’importanza di un mondo unito e inclusivo: esperienze positive di integrazione sul territorio romano, gestioni interculturali di luoghi e spazi anche per quello che riguarda l’alimentazione, produzioni di agricoltura sociale nel Lazio e nel mondo che si focalizzano sull’eticità della produzione, su una retribuzione equa di agricoltori e allevatori, sulla tracciabilità delle filiere e l’utilizzo di colture biologiche che incidono positivamente sulla vita dei lavoratori e sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Questi valori non devono riguardare soltanto il nostro territorio ma sono applicati nell’universo del commercio equo e solidale che sostiene produttori da tutto il mondo, in particolare da paesi in cui lo sfruttamento dell’ambiente e del lavoro ha portato a logiche vessanti imposte dalla grande distribuzione e dalla produzione massiva.

Con la XI edizione della Magnalonga si vogliono riscoprire le realtà e il lavoro “fatto bene”, il cibo buono, i racconti di vita che possono indicarci la strada da seguire.

Si vuole poter appartenere al mondo senza danneggiarlo e che quello che si mangia sia buono e giusto. Si vuole raccontare chi porta in Italia, dopo lunghi e travagliati viaggi, la sua musica e le sue tradizioni, perché diventi una splendida invasione pacifica nel melting pot che può e deve diventare una nuova identità condivisa.

Come tutti gli anni si parlerà anche di turismo sostenibile, di mobilità intelligente, di progetti e di realtà virtuose, di volontariato e di associazioni, e di chi accompagna la Magnalonga in questo viaggio da undici anni!

Cos'è la Magnalonga in bicicletta

La Magnalonga in bicicletta è una manifestazione itinerante dedicata a mobilità sostenibile ed enogastronomia nata nel 2009 e che coinvolge, ogni anno, un migliaio di persone tra partecipanti, volontari, visitatori e partner. Il percorso dell’iniziativa è diviso in tappe durante le quali i 500 partecipanti sostano per degustare prodotti a km0 e biologici, allietati da spettacoli teatrali o musicali e da dimostrazioni sportive.

Magnalonga 2013La Magnalonga (o Mangialonga) nasce nel nord Italia come passeggiata alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze gastronomiche dei luoghi visitati. Il circolo Legambiente Mondi Possibili e l'Associazione di Promozione Sociale Tavola Rotonda da dieci anni lo ripropongono in ambito urbano puntando alla diffusione della bicicletta quale mezzo per riappropriarsi delle città e riscoprirle.

Il percorso, che si snoda per circa 25 km, cambia ogni anno, offrendo ai partecipanti la possibilità di fruire, a ogni edizione, di scorci e angoli nascosti della città.

Nel corso degli anni l’attenzione nei confronti di Magnalonga è cresciuta esponenzialmente, sia da parte di istituzioni e media, sia da parte della cittadinanza. Ormai l’evento è percepito non solo come un'occasione di divertimento, ma anche come veicolo di comunicazione per i temi della mobilità leggera e della sostenibilità. Negli anni Comune di Roma, Provincia di Roma, Legacoop Abitanti, Finabita e Comune di Anticoli Corrado, ambasciate e grandi aziende hanno partecipato come partner.

La Magnalonga in bicicletta è stato il primo evento “a due ruote” a combinare tematiche ambientali (mobilità sostenibile, ciclo-turismo, riduzione dei rifiuti) a quelle legate a cibo e sana alimentazione (degustazioni biologiche e a km0, filiera corta). Il progetto sostiene le tipicità e supporta i piccoli produttori italiani, ed è sempre riuscito a creare una rete tra le associazioni locali.

Magnalonga in bicicletta è inserita nel calendario degli appuntamenti bike friendly di Roma Capitale.

L'evento è diretto a tutti gli amanti della bicicletta: a chi la usa abitualmente ed ai neofiti; a chiunque sia interessato ai trasporti eco-compatibili, a coloro che amano vedere la città attraverso percorsi insoliti e anche, più semplicemente, a quanti vogliano passare una giornata in allegria pedalando per la città, curiosi di assaggiare piatti della cucina regionale. I frequentatori abituali della Magnalonga sono bambini, ragazzi, adulti, anziani.