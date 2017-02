Wyrd Carving - Incisioni Nordiche di Fabio gucciardi

"Il Wyrd, secondo la cultura nordica è la runa del fato, ciò che non è ancora stato scritto, ma che inevitabilmente accadrà, la trama tessuta dalle 3 norne ( dee del fato) , che definisce inesorabilmente, passato, presente e futuro. Allo stesso modo , le mie incisioni tracciano un disegno ben preciso, seguendo leggende e credi della cultura norrena, che uso come linguaggio per affrontare temi individuali, ma che possono riguardare la vita di ognuno, in quanto pur sempre molto attuali." Domenica 19 Febbraio 2017 dalle ore 18:30 inaugurazione di "Wyrd Craving - Incisioni Nordiche", incisioni su osso ad opera di Fabio Gucciardi In mostra fino al 18 marzo. https://www.instagram.com/wyrdian/