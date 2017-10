La Experience Design Agency nois3 porta il World Usability Day a Roma per il quarto anno consecutivo, con la manifestazione WUDRome. La conferenza porta avanti la mission di diffondere buone pratiche di progettazione e user centered design, e si inserisce in un network verticale ampio e consolidato negli anni.

WUDRome: World Usability Day a Roma

WUDRome si svolgerà in due giornate, 8-9 Novembre 2017, durante le quali si avvicenderanno esperti italiani e internazionali di primo piano, con workshop formativi e talk tematici.

Le declinazioni che gli speaker affronteranno sono la user experience come promotore dell'inclusione, il design thinking per creare tecnologie e prodotti per tutti, l'accessibilità e l'usabilità di servizi, l'empatia come base di un processo di progettazione human-centered.

Il tema del 2017 è Inclusion through UX

“Il mondo sta cambiando, ma le società faticano a trasformarsi in comunità aperte, bilanciate e soprattutto inclusive. Le tecnologie stanno avanzando in parallelo a cambiamenti politici e demografici: è un momento cruciale in cui possiamo e dobbiamo contribuire a plasmare un futuro migliore, dove l’umano torna al centro della progettazione di sistemi e servizi inclusivi”, spiega Carlo Frinolli, CEO di nois3 e Founder di WUDRome.

E aggiunge: “Dobbiamo tenere presente l’unicità delle persone, i contesti e le problematiche che vivono quotidianamente, i bisogni e le necessità che hanno. Abbiamo dunque il compito di progettare per tutti, non solo per le società più evolute economicamente”.